新北環狀線接駁車早上尖峰疏運順暢 民眾指好很多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北9日電）新北捷運環狀線分段營運，昨天許多民眾抱怨擠不上接駁車。經新北交通局協調增派10餘輛公車投入接駁，且增設區間車、調整發車路線，今天上班時間板橋站順暢許多，民眾說「好很多」。

受3日花蓮強震影響，捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位，此路段暫不營運。目前環狀線採板橋站以北（板橋至新北產業園區站）、中和站以南（中和至大坪林站）分段行駛，並搭配免費接駁車疏運。不過昨天是採分段輸運後首個上班日，民眾抱怨擠不上接駁車，板橋站排隊人潮綿延好幾公尺。

因應昨天板橋站人潮塞爆，新北市政府交通局說，今天上午增派16輛區間車行駛板橋站至中和站，5分鐘就有一班；另也出動12輛全程車，路線由原本的「新北產業園區－捷運大坪林站」調整為「板橋－捷運大坪林站」，直接從板橋發車；而「新北產業園區－板橋」沒有接駁車後，民眾須搭捷運環狀線。

交通局統計，今天上午尖峰時刻接駁車共疏運892人。

交通局說，其中「新北產業園區－板橋」這段路線尖峰時刻要行駛約1.5小時，如今這段不提供接駁，車輛調度就會比較彈性且迅速。

記者觀察，今天上午板橋站接駁車班次非常密集，疏導人潮速度快，也有專人引導旅客搭車方向。數名旅客表示，排隊與疏運狀況與昨天相比好很多。

交通局表示，昨天上午原本有17台全程接駁車，沿環狀線路線站站行駛，後來從底站新北產業園區發車的接駁車開到板橋就幾乎客滿，導致板橋站要往中和方向的眾多旅客上不了車，後續緊急調派直接從板橋發車行駛至中和的區間車，才陸續疏解人潮。

交通局表示，昨天下午起就有17輛全程車、16輛區間車投入疏運；記者昨天傍晚觀察，尖峰時間狀況已改善很多。

交通局這次共調度8家客運業者出車，業者從原本營運路線分別抽出幾台公車協助接駁任務。（編輯：李錫璋）1130409

捷運環狀線分段營運，搭配接駁車疏運旅客，經8日民眾抱怨擠不上接駁車後，新北市交通局緊急調整，9日上班時間板橋站動線順暢許多，也有專人指引。中央社記者高華謙攝 113年4月9日