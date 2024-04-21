東部海域地震花蓮4級 山區道路注意落石台鐵慢行

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）台灣東部海域今天上午10時40分發生規模5.6地震，花蓮磯崎、光復等處最大震度4級，公路局派員巡查路況，山區光豐公路12至8k落石坍方；台鐵花蓮-鳳林間列車時速30公里慢行。

中央氣象署資訊，今天上午10時40分發生芮氏規模5.6地震，地震深度30公里，震央位於花蓮縣政府南方55.9公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣等地4級。

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公路局東區養護工程分局表示，已立即派員巡查轄管省道路況，如有災情將儘速公布資訊。如進入山區道路請注意落石，光豐公路12k至8k在地震前就發生落石坍方，目前公路局派出機具處理中，請用路人注意安全，耐心等待。

公路局籲請用路民眾，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播。（編輯：黃世雅）1130421