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403花蓮地震
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中橫便道花蓮地震後搶修 15日恢復17公噸以下大貨車通行

2024/4/14 15:38（4/14 15:53 更新）
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受花蓮地震影響，中橫便道19.7公里處因路基受損，禁行大貨車，公路局谷關工務段疊砌塊石後，經壓密與載重車測試檢視狀況正常，15日起恢復17公噸以下大貨車通行。（谷關工務段提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月14日
受花蓮地震影響，中橫便道19.7公里處因路基受損，禁行大貨車，公路局谷關工務段疊砌塊石後，經壓密與載重車測試檢視狀況正常，15日起恢復17公噸以下大貨車通行。（谷關工務段提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）花蓮地震造成中橫便道多處落石阻斷交通，19.7公里處因路基受損，地震後大貨車禁止通行。工務段疊砌塊石後，經壓密與載重車測試，15日將恢復17公噸以下大貨車通行。

受花蓮地震影響，中橫便道多處落石而全線封閉。公路局谷關工務段連日搶通，7日起1天開放2班次通行，分別為中午12時、下午4時30分，考量地質與天候因素，每天視邊坡狀況滾動檢討管制機制。

公路局谷關工務段長張裕閔今天表示，中橫便道19.7公里路基受損，因此地震後大貨車禁止通行便道。工務段在初步疊砌塊石以後，經過壓密跟載重車測試檢視狀況正常，15日起恢復17公噸以下大貨車通行。

張裕閔指出，受災路段路基僅初步修復，為確保道路安全，管制站將針對大貨車做檢視。工務段已經著手規劃補強施工，呼籲避免超載車輛損傷路基。（編輯：謝雅竹）1130414

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