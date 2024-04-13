天王星大樓救下小橘貓 工程人員遭抓傷仍緊緊抱出[影]

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮天王星大樓續拆除，下午工程人員冒險進入頂樓成功捕捉1隻受困橘貓，過程中還遭抓傷，工程人員仍緊緊抱著，深怕一不小心又逃脫了，是否為罹難康姓教師愛貓待確認。

33歲的國立花蓮高級農業職業學校康姓老師在地震當下原本已經逃出，為了救貓返回大樓，被倒塌梁柱壓住不幸喪生，康老師的橘貓動態成為外界關注重點。

今天小橘貓不時出現在頂樓牆邊，經結構技師評估確認安全，下午約2時10分拆除工作暫停，2名工程人員搭高空作業車從大樓左側嘗試救援，第1次幾乎抓到，小橘貓靈巧逃脫，沿著殘存牆面走到右側區域。

花蓮天王星大樓持續拆除，13日下午2名工程人員坐上高空作業車、冒險進入頂樓捕捉受困橘貓，首次嘗試失敗，小橘貓逃到更遠範圍。中央社記者張祈攝 113年4月13日

工程人員沒有放棄，繼續往右側方向移動，第2次嘗試用捕捉網仍失敗。高空作業車改從正面升空，2名工程人員冒險進入拆除到一半的大樓，朝著貓咪躲藏位置，下午2時26分，成功用捕捉網抓到小橘貓。

救援過程工程人員遭抓傷，仍緊緊抱著小橘貓，深怕一不小心又逃脫了。守候在現場的媒體、工作人員看到小橘貓獲救後，響起歡呼及掌聲。

救援工人嘎造谷慕說，嘗試抓了2次，怕貓咪再次跑掉，最後貓咪逃到狹縫中，趁牠往回跑時，趕緊往前抱著，貓咪很兇，過程中有稍微被咬傷，抱下地面過程貓咪一直有掙扎，「我就緊緊抱著牠」。

嘎造谷慕說，上面有很多碎石，每一步都要小心走，有看到貓咪腳有受傷，看起來很瘦弱，但很有力量，當下只想只想趕快把貓救下來，讓拆除盡快進行，大家都很辛苦。

小橘貓被送往動物醫院檢查，獸醫表示，小橘貓生命狀況穩定，沒有明顯外傷，正在做相關檢查，會盡最大努力照顧跟治療。

至於這隻小橘貓是否為罹難康姓教師愛貓，仍待親友確認。不過，這陣子協助救援的花蓮民族里長張東耀說，根據頭部白色的特徵，有很大機率是康姓老師的貓，正在聯繫親友相認。（編輯：郭諭儒）1130413

花蓮天王星大樓續拆除，13日下午2名工程人員坐上高空作業車、冒險進入頂樓，捕捉受困小橘貓。中央社記者張祈攝 113年4月13日