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廣東多地降大冰雹 廣州出現龍捲風

2024/4/27 20:09（4/27 20:44 更新）
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中國廣州市27日出現龍捲風，所到之處捲起樹木、屋頂。（圖取自央視新聞微博weibo.com）
中國廣州市27日出現龍捲風，所到之處捲起樹木、屋頂。（圖取自央視新聞微博weibo.com）
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（中央社台北27日電）中國廣東省今天出現猛烈對流天氣，不僅強風暴雨，多地還降下冰雹，有的甚至比拳頭還大。廣州市下午更出現威力強大的龍捲風，所到之處捲起樹木、屋頂，引發電力設施爆炸，恐釀嚴重災損。

社群訊息顯示，廣東省佛山、廣州等地今天不但強風雷雨，還降下冰雹，有的甚至比拳頭還大，網友表示重達半斤（250克），許多汽車玻璃被砸壞甚至擊穿。

廣州白雲區下午3時白晝突然變黑，出現威力強大的龍捲風，所到之處捲起樹木、屋頂，引發供電設施爆炸出現閃電火光，宛如世界末日景象。多名網友表示，許多廠房的鐵皮屋頂被掀起。

廣州市增城區氣象台下午3時23分發布龍捲風警報，預估最大陣風11至12級，增城區隨即也出現龍捲風，還降下密集的冰雹。

中國氣象局龍捲風重點開放實驗室下午4時通報，下午3時左右，廣州白雲區鐘落潭鎮發生龍捲風，已赴發生地進行地面災損調查。

廣州氣象當局表示，請立即組織防禦，尤其是鐵皮頂廠房、工棚和防風能力差的其他建築物的業主儘快組織人員撤離。居民應避免外出，立即停止戶外作業活動。（編輯：楊昇儒）1130427

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