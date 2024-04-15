3人助詐團建網站詐逾2千萬 新北檢聯手美方逮人起訴

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（中央社記者高華謙新北15日電）新北檢警聯手美方查出，洪姓網站系統商、吳姓工程師與廖姓廣告商涉勾結詐騙集團，建置假投資或徵才網站詐騙，詐取金額達2053萬餘元，新北檢今天依違反詐欺等罪嫌起訴3人。

新北地檢署於民國111年8月間偵辦徐姓犯嫌等詐欺集團成員利用假投資、假徵才廣告詐騙被害人詐欺機房案，透過美國國土安全部門（Homeland security investigation，簡稱HSI）協助，進一步查出洪姓系統商、廖姓廣告業務及購置美國Godaddy平台的吳姓網域架設工程師涉案。

檢警查出，洪男不僅擔任詐欺水房與機房的中間人，負責向水房收取人頭帳戶後，轉賣給機房成員，更自110年3、4月起擔任詐欺集團的網站系統商，負責提供假投資、假求職網站給詐欺集團使用，他並自111年7月起與吳男合作，由吳男擔任工程師，負責向美國GoDaddy平台購買網域並建置假投資網站。

檢警調查，在廣告公司擔任廣告業務的廖男則自110年3、4月起，協助詐欺集團在社群網站臉書（Facebook）投放假投資、假求職廣告，誘使被害人點閱後聯繫詐欺集團牟利；他並以此賺取新台幣237萬5000元廣告費。

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新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官吳姿穎，去年12月間指揮內政部警政署刑事警察局國際刑警科、新北市警察局永和分局偵辦，認定洪、吳2人涉犯加重詐欺取財、洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；廖姓被告50萬元交保。

檢察官今天偵查終結，認定3人涉犯刑法3人以上共以網際網路犯詐欺取財、洗錢，洪、吳2人另涉組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，依法起訴。（編輯：陳仁華）1130415