國際搜救犬日 陳其邁感謝高雄搜救犬與人員付出[影]

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（中央社記者張已亷高雄28日電）4月最後一個週日為「國際搜救犬日」，高雄市長陳其邁25日提前至消防局搜救犬馴養中心體驗犬隻服從訓練、準備驚喜玩具及零食與狗狗們分享，感謝並勉勵搜救犬與人員繼續加油。

高雄市目前通過國際搜救犬IRO（International Search ＆ Rescue Dog Organization）高級測驗有6隻、中級測驗2隻、初級測驗2隻，數量為全國之冠；另有2隻尚在培訓中。

高雄市政府消防局今天新聞稿表示，「搜救犬隊」於民國94年成立，設立符合國際標準規格搜救犬馴養中心，參與國際人道救援任務，在國內外重大災害現場都能看到高市搜救犬勇往直前身影。

搜救犬「萬斯Vance」領犬員蘇冠銘指出，搜救犬培訓相當不容易，即使從幼犬時期開始訓練，平均2歲半至3歲才能取得IRO檢測中級證照能夠出勤。

蘇冠銘表示，特搜犬約8歲半到退休年紀，人員會為牠們細心挑選優良領養家庭，讓搜救犬被妥善照顧，快樂度過餘生。

搜救犬隊小隊長陳志三表示，搜救犬速度快、活動力佳，嗅覺能力是人類數百倍，透過呼吸、體溫及人體細胞代謝氣味找出生還者，相較於使用限制多的科學儀器，更適合環境複雜災難現場。

另外，領犬員平日除訓練犬隻體能及各種搜索、服從訓練外，在救災現場要同時顧及犬隻和自身安全，無論遇到什麼狀況都要保持情緒平穩，否則搜救犬會立刻感知並受到影響。

陳其邁表示，在「國際搜救犬日」代表市民對所有領犬員還有搜救犬致上最高敬意。搜救犬不僅是我們親密家人，更是救難幕後功臣，感謝搜救犬隊在危急時刻，不畏艱難前往災區協助搜救，充分展現高雄搜救犬隊訓練精良及高效率救災能力，期勉領犬員與狗狗們持續精進，在未來救災行動中發揮更大力量。（編輯：孫承武）1130428