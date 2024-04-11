天氣熱搜救犬Hero偷閒跳溪清涼一下 上岸繼續嗅尋

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮強震，搜救行動持續進行，花蓮搜救犬Hero今天負責砂卡礑步道搜尋任務，疑因天氣太熱，趁工作空檔跳進溪水游泳，偷閒後又返回岸上，繼續嗅聞尋找失聯新加坡夫妻。

搜救行動進入第9天，領犬員王澤偉及搜救犬Hero今天再度出動，進入砂卡礑步道1.8公里處大水管至2.8公里瀑布區搜尋新加坡夫妻任務。

今天上午天氣炎熱，搜救隊伍前進到砂卡礑步道2.2公里第二大崩壁處搜尋，Hero趁著搜救空擋，默默下切到溪谷，跳入水中游泳清涼一下，游完很快回到岸上，繼續任務，可愛模樣讓緊繃的搜救人員都笑了。

王澤偉受訪曾說，Hero是拉布拉多犬，今年滿4歲，個性溫和、貪吃又愛玩，很適合新手練習，平常訓練就是嗅覺開發，找到人的氣味就會吠叫，完成任務就會得到獎勵。

王澤偉訓練Hero3年，上月通過搜救犬高級評測，明年將參加國際MRT救援能力認證，是花蓮汪汪隊的「資優生」；他說，訓練搜救犬，需要長時間相處培養信任感，解讀Hero肢體語言，就像帶自己的孩子。

不過，Hero十分愛玩水，王澤偉說，夏天看到水就會跳下去玩，有時一天要玩到4次，雖然擦乾擦得很累，想到可以讓Hero紓壓，還是認命地讓他玩。

花蓮縣消防局特搜搜救犬小組成立3年，3隻搜救犬Wilson、Hero與Fancy首度出任務，其中Wilson在砂卡礑步道尋獲游家3人，表現最為亮眼。

花蓮強震進入第9天，太魯閣國家公園砂卡礑步道及中和礦區仍有3人失聯，搜救人員兵分兩路持續搜救。（編輯：陳仁華）1130411