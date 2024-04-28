伊拉克將視同性戀為刑事犯罪 最長可關15年

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（中央社巴格達27日綜合外電報導）伊拉克國會今天通過法案，明定同性戀關係為刑事犯罪，最高可處15年有期徒刑；此舉遭人權組織痛批為「對人權的攻擊行為」。

法新社報導，這項1988年反賣淫法修正案同時明定可對跨性別者處以3年監禁。

修正案並對「宣傳」同性戀行為者制定最低7年的刑期；對「刻意」做出女性舉止的男性訂定1到3年徒刑。

這項修正案規定，「基於個人慾望和傾向而改變生理性別」隸屬犯罪行為，無論是跨性別者還是進行變性手術的醫師都會面臨最高3年有期徒刑。

同性戀在保守的伊拉克社會是禁忌，過去雖沒有法律明文禁止，但當地LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）群體會遭當局以刑法中含糊的道德和反賣淫條款起訴。

國際特赦組織（Amnesty International）伊拉克問題研究員薩利希（Razaw Salihy）說：「LGBTI（同性戀、雙性戀、跨性別和雙性人）群體多年來遭受歧視和暴力，施暴者卻完全不受罰，伊拉克如今等於讓這樣的歧視和暴力合法化。」

薩利希補充道：「這項有關LGBTI權益的修正案，不僅侵犯基本人權，也讓這群日常生活已經很不安的伊拉克人陷入險境。」

這項修正案同時禁止「宣傳」同性戀的組織，並規定「換妻」行為可處10到15年監禁。

美國國務院對這項法案「深感憂心」，發言人米勒（Matthew Miller）今天表示，這項立法威脅了伊拉克社會之中處境最危險的一群人，並「重挫了（伊拉克）政府各項政治經濟改革作為」。

「人權觀察」（Human Rights Watch）及非政府組織IraQueer於2022年發表的報告顯示，伊拉克LGBTQ群體被迫活在陰影下，經常成為「綁架、性侵、酷刑、謀殺」的目標，且加害者不會受到懲罰。

而在伊拉克政治人物與網民的反LGBTQ言論日趨強烈下，LGBTQ群體更加擔心受怕。

人權觀察伊拉克問題研究員桑巴（Sarah Sanbar）表示，新法「是個可怕的發展，是對人權的攻擊」。

她說：「伊拉克不但沒有聚焦於制訂有利於伊國人民的法律，例如通過家暴法或兒少法，反而選擇讓歧視LGBT群體的行為合法化。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130428