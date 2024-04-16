以舊換新 河南鄭州5百舊屋賣給國企換新房

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（中央社台北16日電）為提振房市，河南鄭州市近日發布通知要居民將中古屋賣給當地國企並換新屋，名額500個，盼藉此消化新屋庫存。

路透社今天報導，據鄭州市房地產協會15日的通知，在地國企鄭州城市發展集團有限公司自本月20日至6月30日將收購500間中古屋。

通知另指出，賣屋給國企的民眾須於市中心購買新房，而且總價不能低於中古屋的出售價格。

中國大部分中小型城市當前苦於房市不振，2021年當局下重手限制地產開發商高槓桿財務操作以來，房產業面臨資金流危機。

官方統計，鄭州市的新屋價格至今年3月已連續12個月下跌，獲充分授權可調整房產措施的地方政府已取消 一些購房的限制，包括降低房貸利率、減少頭期款額度，甚至買房還發補助。

但種種措施收效甚微，原因包括消費者擔憂債台高築的房產開發商能否如期交屋，因此考慮購買新屋時格外謹慎。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，「由於（房市）尚未見底，我們預估房產業今年仍是拖累（中國）經濟成長的主因，未來數月，可能還是需要穩定房市的政策」。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1130416