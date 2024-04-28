酒駕騎機車遭逮 湖口鄉公所技士判降級改敘確定

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（中央社記者林長順台北28日電）竹縣湖口鄉公所陳姓技士去年5月間喝酒後騎機車，警方攔檢時驗出酒精濃度達每公升0.25毫克。懲戒法院一審判陳男降1級改敘，陳男不服提起上訴。懲戒法院二審駁回上訴確定。

判決指出，陳男自民國110年11月1日起擔任湖口鄉公所技士，他於去年5月28日晚間在湖口老街某客家餐廳飲用啤酒1、2罐後，騎乘機車上路，隔日凌晨因違規逆向行駛被警方攔查，發現陳男身上散發酒味且面帶酒容，酒測後測得陳男酒精濃度為每公升0.25毫克。

新竹地方法院依公共危險罪判處陳男有期徒刑6月，可易科罰金，併科罰金新台幣1萬元。湖口鄉公所將陳男記過2次，新竹縣政府移送懲戒。

懲戒法院一審審酌陳男擔任公務員，本應遵守政府喝酒不開車的禁令，竟酒駕上路，危及道路安全，判決陳男降1級改敘。

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陳男提起上訴，他指出，因為此次「酒駕」事件，身心承受巨大壓力，工作與家庭經濟蒙受嚴重損害，深感悔悟與痛心，以後絕對嚴禁「酒駕」行為再度發生，甚至不再騎乘機車，請法院審酌他是初犯，讓他有改過自新，回饋社會再造恩情的機會。

懲戒法院二審認為，陳男的上訴意旨並未具體指摘原判決認事用法，或量處處分有違背法令之處，判決上訴駁回，全案確定。（編輯：張銘坤）1130428