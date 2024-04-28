以色列地面攻擊拉法威脅升高 居民深陷地獄求生

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（中央社記者施婉清開羅28日專電）以色列持續誓言攻擊加薩走廊南部城市拉法，而此處已是加薩地區最後避難所，150多萬難民逃無可逃，正瀕臨即將崩潰的最後一刻。加薩青年米克達發出近乎絕望的最後求救聲。

據「法新社」報導，以色列明確表示，以色列軍隊正在推進對拉法（Rafah）發動地面攻勢的行動計畫。拉法是加薩走廊領土中最南端的城市，與埃及邊境只隔一道拉法關卡。

以色列政府完全無視目前正在拉法避難的150萬巴勒斯坦人生命安全，以及國際社會的強烈抗議聲浪。

自去年10月以色列對加薩走廊展開一連串空襲轟炸後，原居住在加薩的230多萬巴勒斯坦居民，已有近4萬人喪生在以色列7個多月來的強烈轟炸攻擊下，另有150多萬人已避逃到拉法市。

現暫避居在拉法的加薩青年米克達（Ahmed Miqdaq）告訴中央社，他們舉家老小20幾人，拖著棉被、鍋盤等居家用品，一路從北部納薩爾區（Al Nasr Area）長途跋涉到拉法。沿路疲累時只能就地倒臥閉眼休息。最後到達拉法時，最大的願望是擁有一頂可以稍微遮蔽風雨的帳蓬。

米克達說，即使他的臉上仍掛著一絲微笑，但實際上他們過得一點都不好。為了每天早上睜開眼時仍能看到家人安好，以及繼續為彼此加油打氣，他必須擠出這一抹淡淡的笑容。

米克達接著說，大家在極度惡劣的生活條件下度過嚴冬。帳篷常常浸泡在雨水中，裡面還帶有母親和姪兒的淚水，加上時而從耳邊劃過的飛機引擎和轟炸巨響。而且嚴冬剛熬過，馬上又要對抗炎熱的天氣。帳篷這幾天已被曬得像是一個爐火悶燒中的大鍋爐。

每天換穿衣服時，需要請旁人暫時閉上眼睛，絲毫沒有個人隱私空間。想要用極少的乾淨冷水清潔身體時，必須想像自己正舒服地躺在一缸滿滿的熱水浴中。好不容易盼到援助組織送來的食物時，依舊是已經吃了好幾個月，一成不變的豆泥罐頭。在動手造好一個方便家人如廁的簡易糞坑時，已感覺自己實現了一個極大的人生成就。

儘管掙扎著生存，米克達原本以為，他和家人已經逃到了一個比較安全的地方；然而，僅此渺小的生存希望，卻依然不被允許存在。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）也報導，以色列總理辦公室發言人門賽爾（David Mencer）24日在新聞發布會表示：「以色列正緊鑼密鼓籌劃對拉法的軍事行動。留在拉法的四個營區將無法避免遭受以色列的攻擊。

門賽爾強調，以色列已經動員兩個預備軍旅，準備要在加薩執行防禦和進攻任務，因為以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已多次表示，拉法是最後一個以色列地面部隊尚未進攻的加薩城市。

米克達說，他們每天都會聽到有關拉法即將要被入侵的消息。親戚們也都整天在思考和討論是否要繼續逃難這個問題。

米克達患有嚴重高血壓問題的母親對米克達說：「一想到要再次流離失所，我就感到非常害怕，因為我已經在逃難的路上奔波了好多次，人和心都很疲憊。」

「我們反覆生活在不間斷的恐懼當中。從2007年開始被以色列封鎖後就一直都這樣。不論逃與不逃，似乎都一樣。」

「光想到要再帶著所有的家當逃向另一個可能不會比較安全的地方，不管是精神和花費都令人難以承受。」

「我們不知道明天是否安全，而且每天都有令人不安的新消息。」

埃及官媒「開羅新聞」（Al Qahera）現派駐在拉法的記者加瑪爾（Mohamed Gamal）向中央社表示，拉法的巴勒斯坦人正生活在「持續且與日俱增的極度恐懼」中。（編輯：韋樞）1130428