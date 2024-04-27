台股本週迅速收復2萬點大關 美股財報牽動後勢

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）台股歷經前1週黑色星期五，19日暴跌774.08點，創歷史最大單日跌點紀錄。本週大盤迅速反攻，24日收復2萬點大關，不過走勢震盪加大，週五集中市場指數收在20120.51點，單週大漲593.39點，漲幅達3.04%，週線順利收紅。

在籌碼面，外資中止連6週賣超，本週轉為淨流入新台幣142.69億元，投信則是連續第8週站在買方，買超194.87億元，這也創下2023年10月16日當週以來首見土洋法人聯手買超台股。合計三大法人本週買超351.57億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪認為，本週下半週指數迅速反彈，加上Google、微軟等美國指標龍頭科技大廠財報亮眼，化解科技股疑慮，重新激勵台股投資情緒；從技術面來看，台股季線扣抵值在低檔區，且均線再度全數上揚，對指數形成強勁支撐，看好台股短線反彈行情有望持續。

不過黃新迪也提醒，台股評價面已不便宜，且美國公布第1季GDP年增幅僅1.6%，遠低於預期，推升10年期美債殖利率衝破4.7%，根據FedWatch最新數據，市場預期聯準會今年僅會降息1碼，包括降息時間與幅度，都可能對於風險性資產評價造成影響，目前需靜待下週美國FOMC會議。整體來看，他預估第2季台股指數上檔空間有限，以區間整理為主。

永豐投顧分析，進入美國科技股財報季，台股跟著震盪加劇。美國時間23日德儀（TI）公布營收展望優於預期，引領美股氣氛轉趨樂觀而收紅，隔天24日外資在台灣上市櫃合計大買超345億元，但晚間Meta執行長祖克柏警告人工智慧投資龐大，需數年才能獲得回報，盤後股價大跌，立即影響25日台股氣氛，外資在上市櫃賣超282億元，前1天的買盤幾乎全吐出，顯示目前美股受重量級公司財報左右，連帶影響外資進出台股動作。

下週將輪到蘋果、亞馬遜、美超微（Supermicro）等科技巨頭公布財報，將持續牽動國內相關概念股與台股走勢。（編輯：郭無患）1130427