瞄準奧運商機 國科會將率43隊新創赴法國VivaTech

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（中央社記者張璦台北27日電）法國將於5月舉辦科技盛會VivaTech 2024，今年國科會TTA將帶領43隊台灣新創與會，瞄準奧運及新興產業商機，參展隊數更創歷年新高。國科會主委吳政忠今天在台法共同舉辦的論壇表示，台法科技合作穩健密切，下週法國將有科技訪團來台。

內定國科會主委吳誠文則指出，若能結合台灣半導體及軟體科技優勢，整合跨領域技術，運動科技將有更大的發展性；未來政府不只鼓勵前瞻科技開發，也應強化跨領域整合。

法國為迎接2024巴黎奧運，將於5月22至25日舉辦全球科技盛會VivaTech 2024，國科會台灣科技創新基地（TTA）帶領台灣科技新創團隊前往歐洲參展前，與法國在台協會於今天辦理「Go Go Sport Tech運動科技論壇」，行政院政務委員兼國科會主委吳政忠、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）等人出席。

吳政忠表示，台法科技交流密切頻繁，雙方去年11月正式簽署科學與技術合作協議，聚焦多項重點領域合作，包括半導體與量子、健康、海洋，數位、網路安全及人工智慧，與綠色產業及能源、減碳及太空等，雙方將持續穩健地催化科技合作與投資商機，除了今天首次合作在沙崙智慧綠能科學城舉辦活動，下週法國將有科技訪團來台。

龍燁指出，法國在台協會第一次到台南辦理活動，他自己也是南法人，南法精神就是勇於創新、追求挑戰，而Viva Tech有來自世界各地的新創團隊，期許團隊參加Viva Tech鏈結全世界產業資源。

國科會表示，即將登場的巴黎奧運，讓台法在運動科技領域激盪出無限合作空間，在運動科技論壇中，歐洲最大運動零售品牌迪卡儂代表，以「科技驅動運動革命」為題進行專題演講，提到公司在永續、科技上的應用創新，以台灣運動鞋材料的創新研究及永續循環利用，啟發在場新創突破現有運動科技視野，開創更多創新應用。

在產官學座談場次，也邀來IAPS交大產業加速器、南台科技大學、國家運動科學中心、優力勁聯等代表，與現場台灣運動科技廠商及新創團隊進行論點交流。

內定國科會主委的南台科技大學校長吳誠文表示，運動科技應用層面非常廣，不只提升運動員表現、減少運動傷害，也能將科技產品運用到運動場域，與觀眾互動，提高商業價值；若能結合台灣半導體及軟體科技優勢，整合跨領域技術，運動科技將有更大的發展性。

吳誠文指出，未來政府不只鼓勵前瞻科技的開發，也應強化跨領域整合，提供好的應用模式給社會大眾，並鼓勵年輕人積極投入這個領域。（編輯：林克倫）1130427