不滿鄉公所先斬後奏 彰化大城頂庄村民反對建納骨塔

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰化大城鄉公所規劃在頂庄村興建納骨塔，卻引發村民不滿成立自救會；村民指出，公所先斬後奏，頂庄村已有1座納骨塔，現在還要再蓋第2座，要求鄉公所另尋新地點。

彰化大城鄉頂庄村位在大城鄉西南方，村民以許姓為多，村民人數約有600至700人，而大城鄉公所規劃在頂庄村第六公墓懷親堂，興建第2座納骨塔，反對興建納骨塔的村民們今天在大城鄉全安宮成立自救會，拉布條表達訴求，要求鄉公所更改地點。

彰化大城鄉「頂庄反二塔自救會」會長許國成接受媒體聯訪時指出，頂庄村已有1座納骨塔，不適合再設第2座納骨塔，不過因村子人口數少，也沒有鄉代，村民都不知道鄉公所要蓋納骨塔，公所等到工程決標後，才到村子裡舉辦說明會。

許國成指出，鄉公所先前都沒有問過村民意見，等於是先斬後奏，村民當然反對到底。

大城鄉長陳玉照則解釋，大城鄉目前有2處納骨塔，位在第三公墓的納骨塔已滿，第六公墓的懷親堂只剩500個空塔位，第六公墓因完成遷葬，有1公頃殯葬用地可用，才會選擇該地建納骨塔，請村民體諒。（編輯：黃世雅）1130428