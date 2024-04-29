中國國安部長：深入開展反間諜反分裂等五反鬥爭

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（中央社台北29日電）中國國安部長陳一新今天在中共黨校報紙學習時報發表文章說，中國國安部要立足國家安全機關職責，深入開展反顛覆、反霸權、反分裂、反恐怖、反間諜的「五反鬥爭」，確實築牢「國家安全屏障」。

陳一新在提及「五反鬥爭」時並強調，「反分裂」要「全力促統，壯大愛國統一力量，厚植和平統一的民意基礎」；而「反間諜」則要組織強大攻勢，持續開展反間諜專項行動，深入實施「新反間諜法」，堅決「挖釘子、除內奸」。

陳一新在這篇以「深入學習貫徹總體國家安全觀，堅定不移地維護國家安全」為題的文章中說，要打好「反顛覆保衛戰」。對外要築起「維護政治安全的鋼鐵長城」，高度警惕「反華敵對勢力」的西化、分化圖謀，嚴厲打擊境外滲透、破壞、顛覆、分裂活動，堅決防範抵禦「顏色革命」。

他提到，對內則要剷除「影響政治安全的土壤」，守好網路、大專院校等意識形態陣地，反對和抵制各種「錯誤思潮」，嚴防各類風險向政治安全領域傳導。

陳一新聲稱，要打好「反分裂主動戰」，要「堅定反獨」，堅決挫敗任何形式的「台獨分裂圖謀」，反制「外部勢力干涉行徑」，依法懲治「充當台獨馬前卒」的「台灣間諜人員」，維護國家主權和民族利益。

他並宣稱，要「全力促統，壯大愛國統一力量，厚植和平統一的民意基礎，促進兩岸同胞心靈契合」，為推進「祖國統一大業作出隱蔽戰線貢獻」。

陳一新說，要打好「反間諜攻防戰」。組織強大攻勢，持續開展反間諜專項行動，健全反間諜工作協調機制，深入實施「新反間諜法」，全面提升依法打擊能力，堅決「挖釘子、除內奸」。

他提到，要強化立體防範，加強重點對象、要害部位保護，推進線索舉報平台建設，壓實各部門反間防諜主體責任，築牢「守衛國家秘密安全的堅固防線」。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130429