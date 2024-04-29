雄鷹回主場派哈瑪星先發拚止敗 獅隊由勝騎士應戰
2024/4/29 16:15（4/29 16:51 更新）
（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職台鋼雄鷹隊明天回到主場澄清湖棒球場迎戰統一獅隊，派出洋投哈瑪星先發，力拚中止近期4連敗低潮；獅隊派出本季還沒有敗績的洋投勝騎士應戰、全力搶勝。
雄鷹隊近期戰績又落入連敗低潮，昨天比賽以3比5不敵樂天桃猿隊、吞下近期4連敗，明天回到主場澄清湖棒球場，也希望主場優勢加持、力拚止敗。雄鷹隊本季目前為止5場勝場，有4勝是在主場拿下。
雄鷹隊將派出洋投哈瑪星（Nick Margevicius）先發，哈瑪星17日對味全龍隊先發表現不差，總計投6局僅被敲出4支安打，投出9次三振，失掉1分責失分，優質先發無關勝敗，明天也將是首度對獅隊先發，力拚中職生涯首勝。
統一7-ELEVEn獅隊開季戰績獨走，目前20場比賽打完，戰績15勝5敗、排名第1，明天派出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發、要延續勝場。
勝騎士目前本季4場先發出賽，總計投24.1局失掉10分（9分責失分），戰績3勝、沒有敗績，防禦率3.33。
勝騎士前一場23日先發對味全龍隊狀況比較多，投6.2局失掉5分（4分責失分）、無關勝敗，明天比賽也將是首度對雄鷹隊先發。（編輯：張雅淨）1130429
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