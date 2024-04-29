網家首季每股虧0.54元拚全年轉盈 童子賢退出董事會

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（中央社記者吳家豪台北29日電）電商集團PChome網路家庭今天公布第1季財報，合併營收約新台幣96.5億元、年減5%，歸屬於母公司業主稅後淨損約7570萬元，每股淨損0.54元，連續5季虧損。網家看好營運逐季向上，將力拚全年合併營收正成長、全年合併稅前淨利轉盈。

網家將於6月19日舉辦股東常會改選董事，今天公布董事會提名9席候選人名單，包括一般董事候選人詹宏志、周磊、張瑜珊，賽特資訊服務股份有限公司法人代表曾薰儀、周厚宇，中華開發創投股份有限公司法人代表郭大經，以及獨立董事候選人賀陳旦、杜奕瑾、簡民一。

和碩董事長童子賢目前擔任網家獨董，此次未列入董事候選人名單，將退出網家董事會。

網家向中央社記者表示，期望借重KKBOX創辦人簡民一在網路科技產業與新創領域的經驗和知識，為營運注入多元視野與全新動能，因此新提名為獨董候選人。

網家發布新聞稿說明，集團營收持續朝復甦態勢邁進，營收重返成長軌道樂觀可期。今年第1季合併稅前淨損328萬元，相較過去4個季度不僅顯著收斂，已接近損益平衡點，其中3月單月合併稅後淨利已翻正，獲利改善目標見到階段性成果，接下來將力拚全年合併稅前淨利轉盈。

網家指出，當前零售產業的競爭態勢日益劇烈，旗下電商事業不論在營收動能、商品促銷、行銷推廣及毛利，都面臨到巨大壓力挑戰。過往幾季以來，網路家庭集團重點聚焦，從根本面調整營運體質、重塑品牌形象，並優化購物體驗、提升營運效率。

在商品銷售趨勢面，網家3C等消費性電子產品的整體買氣仍相對低迷、復甦腳步不如市場預期，不過家電品類有年成長表現；非3C生活百貨類的營收，在強勁市場競爭下逆勢突圍，年增5.8%。

網家表示，過去一年積極整合轉投資子公司資源，擴大發揮集團整合綜效。綜觀旗下金融科技事業、交易市集部門、日本跨境電商服務，皆持續穩定貢獻集團獲利。（編輯：楊凱翔）1130429