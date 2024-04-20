Energy小巨蛋演唱會7/28加場 笑憶昔宣傳期趣事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北20日電）唱跳男團Energy推出新專輯Here I Am，今天也宣布7月28日將在台北小巨蛋加場開唱。他們近日擔任Hito大台柱表示，想起許多在電台宣傳的回憶，甚至曾一口氣吃了500元的鹹酥雞。

Energy是台灣著名男子唱跳團體，2002年7月12日成立，由牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro組成，2009年各自發展但未正式宣布解散，今年重返歌壇並推出新專輯，也將於7月27日在台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會。

Energy昨晚到Hit Fm聯播網宣傳新歌「星期五晚上」，坤達表示，一踏進電台就湧上過去宣傳的回憶。

Toro也笑說，當時有工作人員買了新台幣500元的鹹酥雞，馬上被5名成員吃完，可見得有多餓。

Energy也將3首新歌Here I Am、「二次西遊」、「把手給我」搶先聽都獻給Hit Fm聯播網。坤達解釋，「把手給我」是送給歌迷及團員的作品，經過這幾年的分合，也是想喊話團員「把手給我」，一起實現過去的遺憾。

對於5月5日將舉行的新專輯簽唱會，Toro表示，的確有擔心時隔20年的簽唱會，會不會10分鐘就簽完。

阿弟安慰地說，可能簽名完已經10個小時過去，並承諾這次簽名保證「簽好簽滿」，會好好回饋歌迷。（編輯：戴光育）1130420