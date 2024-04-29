春季聯賽新北禾聯擊敗台壽霸龍 搶下晉級門票

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）全國成棒甲組春季聯賽A組預賽新北禾聯今天與台壽霸龍隊交手，新北禾聯先發投手胡逸涵5局失1分好投，新北禾聯3局攻勢串聯搶分，終場以3比2搶勝，也確定搶下晉級門票。

113年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊賽事，新北禾聯與台中台壽霸龍隊今天比賽攸關晉級門票，新北禾聯3局上有攻勢，2人出局後靠著保送及賴俊、曹家淵、李君國接連安打攻勢串聯，加上對手1次守備失誤，單局攻下3分、奠定勝基。

新北禾聯先發投手胡逸涵前5局雖有讓對手上到得點圈，但力守不失分，6局下續投有狀況，被首名打者敲出安打，1個出局數沒有抓到退場，接替投球的洪心騏1人出局後被敲2支安打，加上隊友守備失誤掉分，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

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胡逸涵今天投5局失1分奪下勝投，洪心騏中繼2局失掉1分非責失分，逸信．阿娜斯接手投1局，火球男沈家羲登板關門，投1局無失分，替球隊守住勝利。

新北禾聯奪下預賽第10勝、分組排名第5，確定取得晉級決賽門票，目前A組前4名依序為台灣電力公司棒球隊（14勝3敗2和）、全越運動棒球隊（13勝3敗3和）、合作金庫棒球隊（13勝4敗2和）、台北興富發隊（11勝4敗4和）。（編輯：陳仁華）1130429