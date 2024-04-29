花蓮強震影響有機蕈菇場 吉安鄉長找資源促行銷

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮吉安鄉木耳菇種植場受0403強震影響，災損嚴重，鄉長游淑貞協同農會探視菇農，致贈慰問金鼓勵並傳達社會大眾關懷，後續將連結資源協助行銷，尋求突破運銷瓶頸。

曾榮獲全國「神農獎」的模範農民吳厚德，承接父、祖輩建立「榮耀有機蕈菇場」，生產木耳、袖珍菇具有全國通路行銷的好口碑。

0403強震造成木耳菇寮固定層架倒斜，菇包掉落、毀損，導致每包菌絲死掉，菇包及菌絲體無法再生長，即使是能長出的菇菇木耳，也在強震後影響行銷量能和價格受挫等嚴重災損。

游淑貞今天偕同吉安鄉農會總幹事張德奇等人探視並了解災損情形。估計受害面積0.28公頃、損害程度30%，已達現金救助啟動標準。

吳厚德表示，黑木耳是菇場的供貨大宗，被震掉落的太空菌絲包即使撿起來重新照顧，多數無法長出木耳葉面，反而受到地震「驚嚇」造成菌絲體徒長，市場批發售價減少將近60%。

吳厚德說，由於減產、震後銷售量不佳，加上所復原的菌包幾乎無法再生長，損失慘重，災損初估達新台幣百萬餘元。

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張德奇指出，花蓮是農業大縣，吉安鄉為全縣共同運銷金額數量最大的鄉鎮市，原配合縣府推動農特產觀光消費，全數送往台北拍賣行銷；受到大地震影響，改往南迴運銷，而觀光客被地震嚇退，在地餐飲與觀光業重挫，農特產品無論是金額或銷售數量都大幅縮減，造成農民損失。

游淑貞呼籲民眾及在地鄉親選用在地農業好食材，搭配花蓮在地餐館享用健康好滋味，期盼盡早脫離強震災害影響。（編輯：郭諭儒）1130429