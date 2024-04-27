花蓮吉安麥當勞陪伴當地20年 不敵強震將拆除

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）0403強震及連續餘震，花蓮下週將同時有富凱大飯店、統帥大樓等4棟建物拆除，陪伴在地超過20年的吉安麥當勞確定列強制拆除，最快5月5日後拆。

花蓮縣建設處長鄧子榆今天指出，吉安鄉中華路麥當勞3日強震後結構受損，近日接連餘震受損加劇，有傾倒危險，今天現勘後，確定列強制拆除建物，目前先緊急做支撐措施，避免傾倒。

位於花蓮縣吉安鄉中華路的麥當勞3日強震後列為紅單戶，評估主結構可修繕補強，但23日接連餘震，麥當勞建物受損更嚴重，經複評後認為有倒塌可能，考量有公共危險疑慮，花蓮縣府將會勘決定是否要列入強制拆除案件。中央社記者張祈攝 113年4月27日

目前正有富凱大飯店、統帥大樓正在拆除，北濱街2號民宅明天動工拆除，藍天麗池飯店預計5月1日拆除。

鄧子榆說，拆除棟數增加，需調度重機械，下週4棟建物拆除進度明朗化，可更精準評估吉安麥當勞拆除時間，最快5月5日拆除。

鄧子榆說，富凱大飯店最快下週可完工，預計5月5日完工，先紓解市區因工程封路的交通壓力。

麥當勞吉安店及中正店都是同一業者經營，因經常參與公益活動，受到民眾愛戴。業者楊政道說，吉安店因震損3日起停業，員工都移到中正店，但對面藍天麗池飯店也要拆除，考量施工安全，只能配合工期暫停營業。

被問到吉安店是否會重新設點，楊政道說，吉安店是承租，重建完成後再評估，另覓新地點程序很繁瑣，暫時不會考慮。

中正店麥當勞在地人都稱「大麥」，配合藍天麗池飯店拆除作業，29日起暫停營業。楊政道說，停業期間，花蓮還有花商店及遠百店營業，等街道恢復安全，歡迎大家再回到「大麥」消費。（編輯：郭諭儒）1130427