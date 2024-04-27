周東彥XR作品奪下法國新影像藝術節最大獎

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（中央社記者李若韻巴黎27日專電）台灣導演周東彥XR作品「穿越霧中」才剛入圍坎城影展，台灣時間27日凌晨再傳好消息，在法國奪下第7屆「新影像藝術節（NewImages Festival）」的最大獎。

周東彥與互動設計總監陳俊儒及狠劇場成員一起上台領獎，他表示，感謝台灣給予創作自由的環境，新影像藝術節像個一起研究XR的大家庭，期待以同志三溫暖為題的「穿越霧中」，能與觀眾分享一種渴望，在身體裡尋找共同的情感。

新影像藝術節為法國最大的XR影展，本屆為期5天，自4月24日至28日於巴黎市立影視藝術機構影像論壇（Forum des Images）舉辦，「穿越霧中」入選XR主競賽單元，是今年的14部競賽片之一。

周東彥表示，「穿越霧中」是他「霧中三部曲」系列創作的最後一個，很感謝高雄電影節、台中國家歌劇院以及文化部等公部門，能長期支持較為邊緣、地下（underground）的同志性愛主題，在台灣創作真的非常自由。

他說，「穿越霧中」是能讓觀眾置身同志三溫暖環境的XR作品，「有點好玩、有點害怕、有點緊張、不知所措，都是在同志三溫暖裡可能會有的情緒，你期待別人看你，也想知道別人在幹嘛。」

談及創作理念，周東彥說，「我想要分享一種渴望，一種尋找。可能找到，可能找不到。它是斑斕的、絢麗的，也可以是失落的。各種各樣的情緒可能要在自己的心裡才能找到。」

他說，「穿越霧中有很東方的一面，作品尾聲像是南柯一夢，去了一趟旅程再回來時已是百年身，當觀眾最後走到這個人的身體裡，就是一種共同的情感。」

「穿越霧中」在製作期間經歷了兩廳院、空總、台藝大的教室、表演三十六房等，周東彥說他們像是遊牧民族不停遷徙，直到最近才有了自己的工作室。

他表示，他要特別感謝每一個工作人員跟每一個創作者願意相信這件事，和一位在XR創作上的法國朋友Antoine；他也感謝安卡互動設計總監陳俊儒，在創作初期，大家其實不知道要怎麼做，可說是「從零開始」。

提到XR的創作過程，周東彥說，「光是要知道一個人擁有怎樣的身體，和如何行走在空間裡就非常難，常常是我有一個想法，陳俊儒就畫一個門，再畫一個房間，然後我們再一起走進去看，或是邀請演員進去走給我看。」

陳俊儒表示，很難得有這種共同創作的機會，「通常都是業主想要什麼我們就做什麼，很感恩導演不會一下就否決我們的東西，他常常覺得有趣，要我們繼續延伸下去，這是一個很有趣的經歷，也讓我們想繼續往劇場與藝術走。」（編輯：陳慧萍）1130427

「穿越霧中」奪下法國新影像藝術節最大獎，導演周東彥（左2）發表得獎感言，圖為「穿越霧中」狠劇場團隊、新影像藝術節評審團、藝術節總監齊格勒（Michele Ziegler，後排左1）。中央社記者李若韻巴黎攝 113年4月27日

周東彥XR作品「穿越霧中」奪下第7屆「新影像藝術節（NewImages Festival）」的最大獎。圖為觀眾正穿戴裝置進入XR作品的虛擬世界。中央社記者李若韻巴黎攝 113年4月27日