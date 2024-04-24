周東彥XR作品入圍坎城影展 角逐沉浸式競賽大獎

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）第77屆坎城影展（Festival de Cannes）於4月23日公布競賽單元入圍名單，導演周東彥以XR作品「穿越霧中」入圍沉浸式內容競賽單元（Immersive Competition）。

由台灣獨立製作的「穿越霧中」即將與其他7件來自9國等多國共製作品，一同角逐最佳沉浸式作品獎項（Best Immersive Work）。這是舉辦第77屆的坎城影展首次將沉浸式內容列為正式競賽單元，「穿越霧中」名列該單元首屆入圍名單。

周東彥表示，做夢也沒想到能入圍坎城影展，「更令人興奮和感動的是在入圍名單中看到許多一同在XR創作旅程上的前輩與朋友。」

周東彥也感謝台灣每個致力在XR發展的單位以及文化部的支持，和一路以來狠劇場及「霧中」三部曲創作團隊。

周東彥認為，作為劇場導演，能在虛擬世界中透過VR媒材，「重新發明」劇場的魔法、用科技訴說人的故事，是一場充滿驚喜的旅程。於是周東彥與團隊透過6DoF技術（三維空間中的六度自由），在虛擬世界中建造劇場般的魔幻空間，邀請觀眾遊走超現實同志三溫暖場景，探索並穿越虛擬肉體與真實慾望。

「穿越霧中」由導演周東彥與來自台南的安卡互動設計及記得存檔公司，歷經1年多的創作歷程共同創作的多人遊走互動式XR作品，形式獨特。互動設計總監陳俊儒表示，作品能在坎城影展展出，是對團隊創意與能力的肯定，期待帶給大家更多震撼的視覺體驗。」

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今年坎城影展沉浸式作品將於5月14日至24日舉行展演，周東彥將率領狠劇場及互動設計團隊親赴法國，與來自世界各地的優秀影人及XR創作者交流。團隊將在開展前3日提前抵達坎城，進行6DoF技術架設及場景設置，以帶給觀眾最沉浸式的XR體驗。

根據狠劇場的新聞資料，「穿越霧中」是「文化部科技藝術創作發展」補助計畫作品，並已先後獲得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片影展、法國新影像藝術節等影展入圍肯定，現在再度獲世界指標性影展青睞，可以看見台灣表演藝術結合科技的創作能量以及XR領域令人驕傲的成績。（編輯：張銘坤）1130424