PGA蘇黎世菁英賽 潘政琮搭檔俞俊安爭冠

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（中央社記者黎建忠台北28日電）在美國紐奧良以團體賽形式登場的PGA蘇黎世菁英賽，台灣組合潘政琮、俞俊安今天在第3回合的4人4球大展身手繳出62桿，並以3天低於標準20桿的196桿並列第5名，很有機會爭冠。

美國職業高爾夫協會（PGA）蘇黎世菁英賽從1938年開辦，賽事從2017年改成2人一組搭檔的團體賽形式，規定第1、3回合打4人4球，第2、4回合打4人2球。

潘政琮和俞俊安這組台灣搭檔，今天從第1洞出發就有好表現，已經在美巡賽拿過1勝的潘政琮，第2桿直接從球道上將球打進洞口，順利替台灣組合一下場就獵鷹。

接著潘政琮和俞俊安表現有如神助，前9洞共抓下6次博蒂、1次老鷹，繳出出色的28桿，只可惜轉場後2人手感稍微降溫，連續6洞都打平標準桿，直到第16洞才又抓博蒂入袋，前3回合打完也僅落後領先組合3桿差距。

潘政琮賽後接受媒體訪問時表示，「我自己今天打得算是起伏滿大的，但第1洞第2桿就直接打進洞，對我來說是滿驚喜的1桿，也讓我們這個隊伍有個很好的開始。」潘政琮也說，接著前9洞真的都是看俞俊安表演，打得非常好。

俞俊安則提到，「球場上我們的默契很好，會彼此開玩笑，打球時很專心，但走路時會開玩笑，讓彼此放輕鬆，專注力分散一點。」

蘇黎世菁英賽奪冠組合可獲得128萬美元（約新台幣4204萬元）獎金，並可獲得2025、2026年的美巡賽全卡會員參賽資格。（編輯：張雅淨）1130428