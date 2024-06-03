潘政琮桿弟滑倒傷退 加拿大公開賽球迷幫忙背球袋

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（中央社記者黎建忠台北3日電）PGA加拿大公開賽今天進行最終回合，台灣好手潘政琮以277桿、並列第35名作收。不過潘政琮在比賽中遇到桿弟受傷意外，幸好有粉絲幫忙背球袋，還一路換了3名桿弟才結束插曲。

潘政琮在前2回合結束，以140桿壓線晉級，不過到了後2回合強勢反彈，分別繳出68、69桿，最終以低於標準3桿的277桿，排名爬升到第35名作收。

只不過今天的最終回合發生插曲，由於比賽場地漢密爾頓高爾夫鄉村俱樂部（Hamilton Golf & Country Club）原本就是屬於高低起伏很大的球場，加上今天又下雨讓草地更加濕滑。

潘政琮身邊已經高齡76歲的美巡賽資深桿弟柯旺（Mike Cowan），在第3洞時不慎滑倒還被球桿袋壓在身上，幸好緊急送醫檢查並無大礙，但潘政琮卻陷入沒有桿弟的窘境。

在原有桿弟離場後，先是一名跟著看球的粉絲自願跳進來擔任潘政琮的桿弟，後來又換另一名球迷，直到最後打到第10洞時，才換了另一名已被淘汰球員的專業桿弟接手，潘政琮這才解決燃眉之急。

儘管遭遇突如其來的亂流，但潘政琮不慌不忙，最終回合抓3博蒂、獵1鷹、吞4柏忌，順利以低於標準桿的成績作收。

潘政琮在接受中央社訪問時表示，一開始最擔心的就是桿弟柯旺的安全，後來得知沒有大礙時才稍微放下心來，「很感謝我的太太一直在場邊幫我處理今天的意外插曲，才讓我能安心的繼續在場上拚成績。」（編輯：張雅淨）1130603