PGA莫特爾海灘菁英賽 俞俊安並列第4作收

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（中央社記者黎建忠台北13日電）台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在PGA莫特爾海灘菁英賽最終回合繳出67桿，並以4天低於標準15桿的269桿並列第4名作收，這是他本賽季第4次獲得前10名的成績。

美國職業高爾夫協會（PGA）今天同時兵分兩路開打，規模較大、總獎金2000萬美元（約台幣6.5億元）的富國銀行錦標賽（Wells Fargo Championship），最後由北愛名將麥克羅伊（Rory McIlroy）以5桿差距奪冠。

至於這1場總獎金400萬美元（約台幣1.3億元）的莫爾特海灘菁英賽（Myrtle Beach Classic），則是由升上美巡賽的新人剛戈特魯普（Chris Gotterup）以262桿拿下生涯首勝，這僅是他在美巡的第27場賽事。

莫爾特海灘菁英賽台灣有俞俊安和潘政琮參賽，不過潘政琮前2回合繳出73、69桿後，沒能晉級最終2回合賽事。

反觀俞俊安前2回合分別繳出67、69桿，晉級後表現更加出色，再分別繳出66、67桿，尤其他在後2回合總計抓9博蒂、吞2柏忌、獵1鷹，表現相當出色。

這是俞俊安繼1月份的美國運通、農保公開賽、以及3月的高知特菁英賽之後，本賽季第4度打進前10名。

今年俞俊安已經參加14場比賽，共計7場晉級，4場前10名，累積獎金139萬美元（約台幣4550萬元），目前在聯邦快遞盃積分榜暫居第71位，只要他保持穩定成績，賽季結束時聯邦盃積分榜前70名的球員就可參加季後賽。（編輯：李亨山）1130513