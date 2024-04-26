PGA蘇黎世菁英賽 潘政琮搭檔俞俊安首日落後3桿

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（中央社記者黎建忠台北26日電）在美國紐奧良以團體賽形式舉行的PGA蘇黎世菁英賽，今天進行首回合，台灣搭檔潘政琮、俞俊安合作無間，繳出低於標準8桿的64桿，僅落後領先組合3桿差距。

美國職業高爾夫協會（PGA）蘇黎世菁英賽從1938年開辦，賽事從2017年改成2人一組搭檔的團體賽形式，規定第1、3回合打4人2球，第2、4回合打4人4球，比賽有聯邦盃積分，因此競爭相當激烈。

今年是潘政琮和俞俊安首度合作，首輪表現就相當出色，生涯拿過1場美巡賽冠軍的潘政琮，賽後接受主辦單位訪問時表示自己一直都很期待這一刻的來臨。

「我們2年前就開始討論參加這場比賽，去年本來要組隊了，但不幸的是我們都受傷，所以今年特別期待這一刻的到來。」潘政琮提到。

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比潘政琮小7歲的俞俊安，正在尋求生涯美巡賽首勝，「這種賽制就必須要有1個人打得很穩定，至少要打平標準桿或者博蒂，才能減輕另一個人的負擔，我想今天我們都做得很好。」

從第10洞出發的潘政琮和俞俊安組合，下場前5洞就抓了4個博蒂，直到第17洞才吞下全場唯一的1次柏忌，幸好接下來在潘政琮帶領下，轉場後在第1、2洞又連續抓下博蒂穩住戰局。（編輯：陳政偉）1130426