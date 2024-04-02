網友提案育兒補助統一勿厚此薄彼 逾6000人附議

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（中央社記者許秩維台北2日電）政府推動「0至6歲國家一起養政策」，近日有網友在公共政策平台提案，希望育兒補助政策不要厚此薄彼，不論送托或育兒津貼應統一補助新台幣1.3萬元，至今已逾6000人附議。

為營造友善的育兒環境，政府推動「0至6歲國家一起養政策」，托育補助額度自今年起調高，公共化托育補助每月7000元起、準公共托育補助每月1.3萬元起；育兒津貼則自112年起取消排富限制，未請領托育補助、公費安置的未滿2歲幼兒，第1胎可月領5000元育兒津貼。

有網友於3月19日在公共政策網路參與平台提案，呼籲育兒補助政策不該厚此薄彼，應統一公費安置、準公共托育補助、育兒津貼3者的補助金額，不論為哪一種皆為每月1.3萬元（擇一領取不排富），落實育兒支持與公平，截至今天已有逾6000人附議，主管機關應於5月30日前回應。

提案內容指出，不論由父母親自育兒，或交由長輩、親戚照顧，或送至公共、準公共托育機構照顧，政府都應提供同等補助，讓父母能根據自身家庭條件、孩子狀況做最適合選擇；但現行補助政策對無法送公托或準公共托育的家庭極度不友善，犧牲工作無收入親自育兒卻只能月領5000元津貼，杯水車薪恐陷入經濟困難，政府提供不同補助顯然不合理也不公平，呼籲統一補助金額。

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全國家長團體聯盟理事長蕭東原告訴中央社記者，站在家長的立場，也支持育兒補助方案要公平，不管是交由阿公阿嬤照顧，或是家長犧牲工作親自育兒，都非常辛苦，因此補助應該一視同仁。

托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴提到，現在保母面臨人力荒，家長越來越難找到好保母，希望政府能招募更多保母人力並提升品質，讓家長可以安心送托，同時也能提升女性勞動參與率。（編輯：陳政偉）1130402