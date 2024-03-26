更多編輯台推薦新聞：
29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

家扶調查：家長體罰親子認知差異大 帶負面影響

2024/3/26 17:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北26日電）不當體罰管教恐重傷親子關係，家扶今天發布調查，有2成家長近1個月曾體罰孩子，且對比兒少與家長對體罰感受度差異，有2成兒少擔心不被父母接納，體罰恐造成負面影響。

家扶基金會今天召開記者會，發布「父母對教養的看法調查」，並與2023年進行的「兒少對父母教養的看法」調查進行比較。

家扶表示，最新調查顯示，有2成家長近1個月曾體罰孩子，進一步了解曾體罰孩子的家長中有逾8成認為「體罰是一種可接受的教養方式」、「父母有權利體罰孩子」，逾3成認為「體罰不會對孩子造成傷害」，教養觀點存在風險因子高。

另外，調查也顯示，家長雖有「體罰會傷害到孩子的身心」（60.1%）、「體罰會對親子關係造成負向影響」（42.3%）、「體罰是一種暴力行為」（36.9%）等觀點，但家扶表示，在教養現場能否適性拿捏，特別是在「第一線」面對的是未成年、無助的孩子們，更讓人憂心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

家扶透過調查對比也發現，「體罰後對親子關係的影響」在兒少與家長感受上的百分比差距甚大，像是有2成兒少「擔心不被父母接納」、3成會「減少與父母溝通」或「不願向父母分享心事」，甚至有4成「無法自在的接近父母」，顯見體罰對親子關係帶來的是負面影響，更與家長管教原意背道而馳。

家扶指出，為強化服務家庭的親職技巧、促進親子關係，家扶積極推動親職教育，每年提供逾千名兒少與家長進行心理創傷復原服務、近3000戶家庭處遇及追蹤輔導服務，今年用愛包圍計畫籌募目標為新台幣3000萬元，期望各界響應，一起幫助遭受不當對待孩子能早日走出傷痛。（編輯：陳政偉）1130326

#體罰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18