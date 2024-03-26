家扶調查：家長體罰親子認知差異大 帶負面影響

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）不當體罰管教恐重傷親子關係，家扶今天發布調查，有2成家長近1個月曾體罰孩子，且對比兒少與家長對體罰感受度差異，有2成兒少擔心不被父母接納，體罰恐造成負面影響。

家扶基金會今天召開記者會，發布「父母對教養的看法調查」，並與2023年進行的「兒少對父母教養的看法」調查進行比較。

家扶表示，最新調查顯示，有2成家長近1個月曾體罰孩子，進一步了解曾體罰孩子的家長中有逾8成認為「體罰是一種可接受的教養方式」、「父母有權利體罰孩子」，逾3成認為「體罰不會對孩子造成傷害」，教養觀點存在風險因子高。

另外，調查也顯示，家長雖有「體罰會傷害到孩子的身心」（60.1%）、「體罰會對親子關係造成負向影響」（42.3%）、「體罰是一種暴力行為」（36.9%）等觀點，但家扶表示，在教養現場能否適性拿捏，特別是在「第一線」面對的是未成年、無助的孩子們，更讓人憂心。

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家扶透過調查對比也發現，「體罰後對親子關係的影響」在兒少與家長感受上的百分比差距甚大，像是有2成兒少「擔心不被父母接納」、3成會「減少與父母溝通」或「不願向父母分享心事」，甚至有4成「無法自在的接近父母」，顯見體罰對親子關係帶來的是負面影響，更與家長管教原意背道而馳。

家扶指出，為強化服務家庭的親職技巧、促進親子關係，家扶積極推動親職教育，每年提供逾千名兒少與家長進行心理創傷復原服務、近3000戶家庭處遇及追蹤輔導服務，今年用愛包圍計畫籌募目標為新台幣3000萬元，期望各界響應，一起幫助遭受不當對待孩子能早日走出傷痛。（編輯：陳政偉）1130326