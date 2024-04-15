通霄某私幼離職園長遭控詐逾5000萬 詐欺等罪嫌法辦

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣15日電）苗栗通霄分局今天表示，陳姓女子曾任某私立幼兒園長，涉以投資幼兒園名義詐騙家長及友人約50多名，金額達新台幣5000萬以上，全案依詐欺及違反銀行法罪嫌偵辦中。

有網友在網路社群以「投資詐騙，幼兒園老師詐騙破億」為題貼文指出，陳女先前擔任苗栗某私立幼兒園長，因家人與陳女交情好，且一路看著陳女從擔任教師升職至園長，建立起信任關係。

貼文表示，陳女以投資幼兒園名義邀人加入，家人也有投資，後來才知道陳女已在上月底離職，感覺遭到詐騙。

對於貼文內容，陳女也在臉書（Facebook）社團公開發文回應，關於她在外利用幼兒園名義入股及老師主任的名義，都是她個人行為，與學校無關，也對被害者及學校深感抱歉。

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通霄分局向中央社記者表示，目前已有18名被害人到警局提告陳女詐欺，合計涉詐金額5000萬元至6000萬元，陳女在丈夫陪同下前往警局製作筆錄時，坦承利用投資幼兒園名義，以每股10萬元、每月利息8000元條件招攬。

警方指出，陳女涉以投資幼兒園名義，10多年來共有50多人投資，多為熟識的家長及友人，因涉案金額龐大，還有許多受害人仍未出面指證提告，不過陳女無法交代資金流向，全案依詐欺及違反銀行法等罪嫌偵辦中。（編輯：陳仁華）1130415