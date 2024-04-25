東海岸大地藝術節10週年 滅火器乱彈阿翔熱力開唱

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（中央社記者余曉涵台北25日電）東海岸大地藝術節邁入10週年，今年以「成為流動的邊界」為主題，邀請多名藝術家布展。其中，月光海音樂會更邀請9m88、乱彈阿翔、黃大煒、滅火器、HUSH等知名樂團及歌手開唱。

交通部觀光署東部海岸國家景區管理處每年夏天都會舉辦東海岸大地藝術節，10年來已經成為當地夏季的必訪節慶之一。

東管處今天指出，今年的東海岸藝術節以「成為流動的邊界」為主題，邀請馬來西亞籍的陳抒漫、日本籍的杉原信幸與中村綾花、印尼籍的艾．馬爹．蘇卡拉灣、東海岸港口部落的地主隊藝術家Apo陳昭興與王亭婷與來自屏東的陳依慧，進行駐地創作。

東管處說，每年東海岸藝術節最讓人期待的月光海音樂會，今年也結合策展主題做為音樂會與市集整體策劃的主要核心，跨國邀請日本佛系歌手藥師寺寬邦、享譽國際的十鼓擊樂團、印尼國寶級南僑幫舞蹈團、愛爾蘭的RIUCHI舞團；音樂會班底桑布伊、舒米恩以及國內外藝術家表演者。

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除此之外，東管處指出，今年月光海音樂會將有6場免費開放民眾入場，而預計6月22日及7月21日的2場次月光海音樂會則會對外售票，將邀請9m88、乱彈阿翔、黃大煒、滅火器Fire EX、Saya張惠春、圖騰樂團、葛西瓦Kasiwa、藥師寺寬邦、HUSH、鄭興等樂團歌手輪番上台演出。

東管處指出，因應10週年，也將在都歷遊客中心舉辦東海岸大地藝術節的回顧展，並將跟店家合作推出聯名商品等。（編輯：陳政偉）1130425