小貨車失控撞員林有應媽祠 司機傷重不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）1輛載運木材的小貨車，昨天下午行經彰化員林市員南路時，失控穿越雙黃線撞到路邊的有應媽祠，2名在拜拜的婦人遭波及受傷，小貨車駕駛黃男卡在車內雖被救出，送醫仍不治。

彰化縣警察局員林分局1名員警今天指出，61歲黃男昨天駕駛小貨車行經員林市員南路下坡路段時，小貨車因不明原因突然失控穿越雙黃線衝到對向車道，先撞到路邊的護欄，再撞到位在馬路轉彎處的有應媽祠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，由於撞擊力道大，當時在有應媽祠拜拜的49歲溫姓婦人以及63歲吳姓婦人都被撞傷，警消獲報趕到現場，除將2名婦人送往員林基督教醫院救治外，也動用破壞器具，將卡在貨車車頭的黃男救出送員榮醫院急救，黃男送醫後仍因傷重不治，2名婦人則無大礙。

當地民眾指出，發生車禍的地點是下坡路段，前幾年就曾發生車禍，因此在路邊加裝護欄，沒想到還是發生車禍意外。（編輯：黃世雅）1130428