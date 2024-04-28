新北清傳高商6月起停辦 南強工商8月起停招

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（中央社記者高華謙新北28日電）新北市私立南強工商因租金負擔沉重，申請113學年度停招獲准，校內仍有682名學生。教育局說，已專案協助學校停招後維持正常運作，會確保學生順利畢業，教職員也會妥善處理。

教育局表示，先前已停招的清傳高商最後一批高三學生將在今年6月3日畢業，屆時學校就會停辦。

新北市府教育局今天發布新聞稿表示，南強工商目前仍有682名學生及90名教職員，今年264名高三學生畢業後，仍有418名高一與高二學生。

教育局說，去年已將南強工商納入永續發展專案小組輔導，協助學校特色發展或轉型，學校近年考量少子女化及未來發展，今年3月主動申請自113學年度起停招，教育局經審查後，嚴格要求學校務必照顧原校學生輔導至畢業，及提供教職員工鼓勵退休或提供優退等專案，並妥善與家長、學生及教職員溝通說明。

教育局說，未來將持續透過永續發展專案小組及行政督導，尤其針對現有師生學習活動、各項教學計畫、經費資源等，定期與董事會、學校討論後續規劃，保障在校學生學習權益及教學品質，如有復招或轉型其他社福機構，將提供專業支持，協助永續發展。

南強工商校長李恆霖表示，學校於民國46年創校至今已67年，校地部分涉及私人土地，租金不斷上漲，造成學校負擔沉重，雖然現階段財務無虞，學校財務還能妥善照顧現有師生情況下，先採113學年度停招策略，目前正積極找尋適合校地另求發展。

李恆霖強調，113學年停止招收新生，原在校學生學習活動、各項教學計畫都正常進行，相關經費及計畫持續進行，保障在校學生權益；並依相關法規規劃資遣撫慰金發送，將妥善安排教職員退休、資遣及輔導轉職。

教育局說，113學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學，相關入學管道簡章皆已公告，教育局將依程序協助學校向相關單位修正入學管道招生名額。已進入安置程序的學生，如因停招因素導致無法安置，將以專案方式協助學生就學，維護權益。

教育局表示，新北市民國108年起委託國立台灣師範大學啟動「新北市私立高級中等學校發展及轉型輔導實施計畫」，並邀財務、法律及教育方面專家學者組成永續發展小組，以轉型及輔導2大方向，針對「招生情形」、「校務運作」及「財務狀況」3大層面有需要輔導的學校，積極協助發展特色或輔導學校永續發展，並依私立高級中等以上學校退場條例規定進行監督及管控機制，隨時掌握私立學校財務及校務發展，以確保師生權利。（編輯：張銘坤）1130428