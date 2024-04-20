碳中和基地揭牌 彭啟明：氣候變遷要落實氣候科技

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（中央社記者張榮祥台南20日電）全國大專院校首座「碳中和新世代培育基地」，今天在國立成功大學自強校區揭牌，準環境部長彭啟明表示，氣候變遷下一定要落實氣候科技，認為「碳中和產值比半導體大」。

彭啟明、教育部政務次長劉孟奇、國際能源總署前署長田中伸男、成大校長沈孟儒、工業技術研究院董事長李世光、台灣中油董事長李順欽、聯合國永續農業專家羅揚銘等人，今天在成大見證「碳中和新世代培育基地」揭牌運作。

彭啟明指出，氣候變遷下一定要落實氣候科技，但從科學、科技到商轉，有許多環節要克服，除政策支持，還要民間投資參與。他認為碳中和產值比半導體大，能源產業也很大，期許成大碳中和基地能為年輕朋友找到新創機會，讓老師成果能和國際氣候等相關產業連結。

田中伸男表示，氣候變遷日益嚴重，淨零排放目標下能源安全及風險是重要議題，必須要有想法、技術與政策，更重要的是為危機做好準備，讓人類得以世世代代永續生存發展。

劉孟奇則說，「碳中和新世代培育基地」聚焦能源管理、節能應用、減碳製程、碳捕捉等和產業轉型有關技術，也和台南大學、南台科大、崑山科大、嘉南藥理大學整合開設相關課程，累計逾300人修習，且培育51名種子教師，攜手產業落實綠色轉型。

成大發布新聞稿指出，氣候變遷對環境、人類生存及國家安全威脅愈來愈大，2050淨零轉型是台灣的目標「碳中和新世代培育基地」將透過教育和創新科技，啟發新世代發展地球更加友善生活與經濟模式，攜手企業共同實踐ESG中的社會責任，種下永續與希望的種子。

「碳中和新世代培育基地」111學年起開設「碳中和科技與管理學分學程」，且建置5個實作場域，藉由場域驗證、技術供給及人才培育，擴大與各大企業減碳綠能規劃合作，將技術成果和專業人才轉移至業界，帶動國內產業低碳排放綠色轉型，共同創造台灣永續循環、綠色製造的競爭優勢。

今天揭牌典禮後舉辦「Net-Zero淨零永續國際高峰論壇」，眾多專家學者共同探討未來淨零碳排行動策略，全力推動國家綠色轉型。（編輯：謝雅竹）1130420