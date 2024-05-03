國際商旅回流 晶華首季營收獲利創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北3日電）連鎖飯店業者晶華今天公布2024年第1季財報，合併營收新台幣17.47億元、年增0.46%，稅後淨利4.46億元、年增15.25%，營收及獲利皆創歷年同期新高，每股盈餘3.33元。

晶華發布新聞稿表示，受惠於國際商旅持續回流，台北晶華酒店客房收入穩定成長，加上商務旅客的宴飲酬酢需求、企業復辦春酒、婚宴市場回溫等因素，也直接帶動酒店的餐飲收入，第1季營收及稅後淨利皆再次突破過往的紀錄，站上同期歷史新高點。

展望後市，晶華指出，隨著國際航班增加、大型國際會展陸續舉辦，台北晶華酒店的住房率及平均房價均可望持續攀高，延續第1季8成的住房率以及超過6600元的平均房價，展現超越疫情前的好表現。

餐飲部分，晶華表示，受到母親節餐敘、端午節粽禮在館內外各餐廳與零售通路的銷售業績拉抬，將為集團第2季營收注入強勁動能，目前母親節當週餐廳訂席已達到9成以上，端午粽禮的銷售也朝向目標3400萬元邁進，預計可超越去年的粽禮營收約10%。

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晶華冠軍牛肉麵禮盒也於5月1日起在英國、法國、荷蘭、西班牙、德國及義大利等歐洲6國開賣，上架當地知名超市，首度將版圖擴大至歐洲，預計一年可帶來1000萬元營收，成為集團新的成長引擎。

除了持續提升營收績效外，晶華也積極規劃進行永續行動，繼台北晶華酒店於3月成為全球性永續旅遊組織EarthCheck在台灣的首位認證會員後，集團也在4月對外宣布「非籠飼」雞蛋採購政策與期程，台北晶華將在2026年底前、全館換用「非籠飼雞蛋」，旗下各酒店餐廳將陸續跟進，逐年逐步盡早完成轉換。（編輯：蘇志宗）1130503