春季聯賽新北禾聯擊退勁敵台電 搶下8強門票

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）成棒春季聯賽新北禾聯棒球隊決賽首戰與社會隊強權台灣電力交手，新北禾聯楊翔皓5.1局1責失分好投，新北禾聯2局把握機會攻勢串聯搶分，終場以6比3搶勝、晉級8強。

113年全國成棒甲組春季聯賽決賽今天開打，新北禾聯與台灣電力公司棒球隊首戰交手，新北禾聯2局上抓準對方投手有狀況，靠著保送、野手選擇，張文漢安打、暴投先跑回第一分，再靠著保送、潘瑋祥二壘打送回2分，接著攻勢延續，再靠著保送、接連2支安打添分，單局攻下5分、奠定勝基。

新北禾聯先發投手楊翔皓今天1局下雖然被首名打者敲出安打、盜上二壘，但沒有失分，4局下遇到狀況，先投出四壞保送，接著單局被敲2支安打失掉1分。

楊翔皓今天總計用72球投5.1局，被敲出6支安打，投出1次四壞保送，失掉2分（1分責失分），好投壓制、奪下勝投。

新北禾聯6局上再有分數進帳，2人出局後潘瑋祥敲出三壘打，林鴻偉補上安打替球隊多添1分保險分；台電6局下追回1分，9局下再追1分，但攻勢沒有延續吞敗。

新北禾聯搶勝、晉級8強，下一戰將與文化大學與三好體協（南華大學）比賽勝隊交手，爭取4強門票。（編輯：陳政偉）1130503