1學期減為16週 清大、陽明交大9月起實施

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）清華大學與陽明交大今天說，9月起實施16週的學期新制，經校務會議通過及召開公聽會，將報教育部核定，盼透過學期週數調整，提升學生自主彈性學習能力。

清華大學向中央社記者表示，清華過去已試行3年的16+2週的彈性學期，且由教學研究中心進行5個學期的學習研究調查，並經學生公聽會、校務會報 ，教務會議和校務會議通過。

清大說，如今數位學習及AI教學當道，教師的授課模式也應調整，學期縮短目的是提供學生終身學習與自主學習能力，且有助學生與海外學生交換及國際交流。

陽明交大向中央社記者說，校方從109年試行16+2週的彈性課程，以正式課程16週、而另外的2週由指導老師可自由進行線上或實體及校外參訪等教學，經統計學生在學習成績表現上並未因減少2週的實體課程而退步，反而會更把握上課時間。

陽明交大指出，依規定大學學期從18週降為16週，需經校務會議通過，且要召開全校師生公聽會取得共識，目前學校已完成這2項程序，將於9月實施。

另外於新竹地區的私立大學包含中華大學及元培醫事科技大學和玄奘大學均告訴中央社記者，會維持18週課程，不會縮短為16週。（編輯：張銘坤）1130503