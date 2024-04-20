世新大學新宿舍1學期9萬元 學生嘆被當「盼仔」

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（中央社記者陳至中台北20日電）世新大學今年全新落成的「新苑宿舍」，學期住宿費最高新台幣9萬元，校方雖稱有提供差異化的價位供選擇，但仍有不少學生認為被當「盼仔」，住宿品質提升跟不上價位的調漲。

世新大學近期公布113學年度宿舍收費標準，2024年整棟全新落成的「新苑宿舍」，1人套房一學期住宿費9萬元，引起網路熱議。校方解釋，定價綜合考量位置、空間規劃、管理、設施、興建年限等因素，校內外共設有6處宿舍，可滿足學生的多元需求。

一名居住在世新大學校本部第一宿舍的學生接受中央社電訪表示，她現在住的4人房，一學期須3.4萬元，下一學期調漲到3.7萬元，校方稱有更新設備，但老實說變化不大，浴室熱水器、插座還是經常故障，經常有人抱怨要洗冷水澡。

這名學生說，3.7萬元就已經不太合理，9萬元根本是把學生當「盼仔（台語，指容易被騙的人，網路常寫成盤子）」。她也提到，同一棟2人房、4人房都是沒浴室（雅房），兩人房卻要價6萬元以上，定價策略很奇怪。

另一名住宿生表示，以前世新的宿舍真的是破爛到不行，校方近年陸續將宿舍拉皮，整修完後的宿舍費用也相應調整，讓學生多有怨言。

不過她也提到，世新周遭校外租屋也大都很破，雅房月租金少說也要6500元，一學期算下來是3萬元左右，和校本部宿舍差不多。如果新的宿舍真的品質很好，且是1人套房不共用衛浴，一學期收9萬元，應該還是會有很多人搶，畢竟位於台北市的世新，「學生貧富差距很大。」

台灣學生聯合會秘書長趙元亨（目前就讀於台北科技大學）表示，學校常會把宿舍視作完全的「使用者付費」，新建、整建的成本都要分年攤到住宿生身上。但其實宿舍是校園設施的一環、是生活的必需品，校務基金多少仍應負擔一部分的成本，而不是全部轉嫁給學生。

近年多數大專都提供差異化的宿舍供學生選擇，價差甚至達接近10倍。趙元亨說，可以理解學校想讓付得起的人住好一點，但前提應是先讓有需求的學生都先住得到，提供足量的平價宿舍，現在還是有很多大學宿舍中籤率僅5、6成，至少應先提高到8、9成，再來增加高價的宿舍，「首先讓大家都住得到，再去想差異化的東西，現在有點本末倒置。」

台學聯副秘書長黃亭偉表示，近年新建、改建的宿舍因為建材上漲、缺工，工程費用往往相當高昂，學校為了攤平成本，往往訂出較高價的床位。他強調，合理範圍的漲價，學生可以理解，但校方一定要做好溝通程序。

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黃亭偉表示，目前國內各大學都陸續改成16週制，因此每學期的住宿費應除以4，換算成每個月的租金。他認為，雙北校外租屋一學期約3萬元，是比較合理的價格，校內住宿應2萬元以下「比較ok」，因為校內宿舍多少還是要負擔一些教育意涵。

教育部今天以文字回應中央社指出，宿舍收費調整涉及學生權益及經濟負擔，學校應依「專科以上學校向學生收取費用辦法」規定，在決定收費時邀請包括學生會在內等學生代表，針對宿舍支出、收入等用途，妥善地說明溝通，以杜絕爭議。（編輯：陳政偉）1130420