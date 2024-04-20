台大BOT宿舍擬調電費 每度從3.7元漲至4.6元

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（中央社記者陳至中台北20日電）台大BOT（興建營運轉移）宿舍「太子學舍」公告將調電價，每度從新台幣3.7元調高至4.6元。舍方解釋去年未調整已吸收近300萬元虧損，研究生協會呼籲讓學生有更充分表達機會。

台灣大學「太子學舍」採BOT（民間機構投資新建並營運，期滿後再移轉給學校）模式，近期傳出將調漲電價，且1次漲到4.6元，換算漲幅達24%，引起學生議論。

「太子學舍」（營運方）透過校方表示，學舍設立之初，為提供穩定供電及安全、安心的住宿環境，依據台電規定申請為「高壓用戶」並自費設置高壓變電站。然而，台電最近幾次調漲電費，高壓用戶的漲幅都較民生用電大，民國112年4月漲幅約14.2%、113年4月漲幅為14%。

「太子學舍」指出，因屬於民間經營單位，電價種類為「高壓電力綜合營業用」，不屬於「教育單位」凍漲名單行列。去年4月面對台電的漲價，每度電成本已達4.1元，學舍並未調漲電價，而是自行吸收近300萬元虧損。

今年4月台電再次調漲電費，「太子學舍」表示，依據高壓用戶時間電價最新費率，以及過去1年實際總用電量除以契約容量基本電費後，計算出每度電平均成本為4.6元。這些費用還不包含公區用電分攤、機電維養及夏季超額罰款等。

「太子學舍」指出，基於合約精神，目前已簽訂的合約電價3.7元不會變動。面對即將到來的夏季電價及用電高峰，會自行吸收相關成本，不會轉嫁給住宿生。電價調漲方案，預計從今年9月新契約開始。

台大研究生協會會長黃種賢表示，4月17日的例行協調會中有對電費做過討論，當時「太子學舍」營運方說明調整理由，並拿出計算公式及數字，但與會學生代表初步認為電費調整不失公允。

不過，黃種賢指出，17日會議畢竟是有限的參與，後續仍應透過公聽會等更公開形式，讓學生得到更充分的意見表達機會。

黃種賢說，BOT的營運模式以獲利為導向，即便調整電費是公允的，但還是會造成學生不少負擔，且電費雖有虧損，但整體而言還是賺錢。宿舍作為大學的基礎建設，仍應提供學生足夠的優惠及保障。

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台灣學生聯合會理事長翁歆媃表示，學校往往將宿舍以「使用者付費」的方式考量，但宿舍是校園設施的一環，也是學生的生活必須，應有一定比例的經費為學校提供，而不是從學生身上收取過高的數額。

翁歆媃提到，教育部在2019年曾提出5年50億元計畫提升宿舍環境，如果這項計畫的結果是形成現在的環境，教育部也該重新思考並制定新方案，避免讓學生族群難以負擔高昂的住宿成本，基本住宿權都無法保證。（編輯：戴光育）1130420