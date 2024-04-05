台北大學遷學生宿舍惹議 校方：住宿率低致超支

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北5日電）台灣學生聯合會今天指出，台北大學無預警通知台北校區男一、女一宿舍學生搬遷到另一宿舍，引發學生反彈。校方解釋，兩棟宿舍住宿率偏低，導致支出大於收入，才規劃搬遷。

台學聯發布新聞稿指出，台北大學去年才通過新台幣6000萬元整修預算，預計裝修男一、女一舍，卻在上週無預警通知兩宿舍學生，搬遷到另一棟「合江宿舍」，引起學生不滿。

在這週的校務基金管理委員會上，學生代表要求暫緩搬遷，並希望校方召開公聽會，清楚說明預算流向。但根據台學聯指出，擔任主席的校長李承嘉並未遵守議事中立，試圖強行通過；學生發言時，麥克風甚至被另一名校友總會代表強行關閉。

台學聯認為，宿舍不只是居住空間，也具備學習、成長的功能，提供宿舍並非校方的「恩賜」，搬遷涉及學生權利，決策過程應與學生討論。

校方以文字回應解釋，男一舍及女一舍近年住宿率分別為40%及60%，且呈逐年減少，導致宿舍支出大於收入，因宿舍為100%自償，已無其他財源，校方不準備調高住宿費，才規劃搬遷。

校方並認為整修效益不高，男一舍完工於民國58年，女一舍完工於62年，都已超過50年，原規劃由校務基金挹注6200餘萬元整修，但上述經費未包含建物結構補強，且整修後可繼續使用的年度有限，仍須大幅調漲住宿費，校方評估後終止整修。

校方指出，合江宿舍屋況較佳，相關設備使用狀況良好，合計300餘床，可足額提供現有住宿人數申請入住。

校方承諾持續和學生溝通，日前已邀請各宿舍服務委員到合江宿舍現勘，並於3月26日晚間於宿服委員例會說明，後續將持續與宿生溝通說明集中住宿及搬遷事宜。（編輯：管中維）1130405