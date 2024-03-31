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台北大學櫻花祭 熱氣球升空俯瞰三鶯美景

2024/3/31 19:33
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（中央社記者楊侃儒新北31日電）新北市三峽區台北大學今天在校內舉辦第一屆「臺北大學櫻花祭」，邀請民眾賞櫻、聽音樂、逛園遊會，更引進熱氣球，讓民眾從熱氣球上俯瞰三鶯景色及校園。

園遊會邀請超過80攤以及多組校內社團、校外表演團體演出，讓民眾度過優閒午後，活動最大亮點是乘坐高度21公尺的熱氣球，俯瞰校園及三鶯景色，但因受到今天強風、強降雨影響，一度延誤熱氣球施放，最後於下午5時順利升空。

台北大學校友總會榮譽理事長張平沼之前捐贈校方千餘株櫻花樹，並種植在校內心湖周遭。現任校友總會理事長林錫埼為了推廣校園美景，結合企管系EMBA第七屆聯誼會共同籌辦第一屆「臺北大學櫻花祭」，邀請師生、校友和周邊居民入校參加活動。

張平沼接受媒體訪問時表示，現任台北大學校長李承嘉接任校長第2年時拜會他，希望可以在心湖旁種櫻花樹，於是他透過朋友協助，起初種500株到現在已超過千餘株，共分布在河畔及賞湖步道周遭。

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林錫埼接受媒體聯訪時表示，當學校開始種植櫻花樹時，就有構想以熱氣球升空活動，打響台北大學知名度，加上校園腹地廣大適合舉辦，因此促成今年第一屆櫻花季活動，也盼明後年能持續舉辦，讓更多人來台北大學賞櫻。

李承嘉接受媒體訪問表示，台北大學跟附近居民、社區、團體有多項合作，包括三峽綠茶祭、大三鶯走路節、玩具節等，都已成為在地民眾常參與的活動，台北大學致力實踐大學社會責任（USR）並落實聯合國永續發展目標（SDGs）的理念。（編輯：林恕暉）1130331

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