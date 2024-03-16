台大實施學期16週制12/23起放寒假 外籍生趕得及回家過耶誕

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（中央社記者陳至中台北16日電）為了與國際接軌，大專陸續調整學期週數。台灣大學實施1學期16週制度，近日公布的113學年度行事曆，寒假從12月23日開始，天數和今年差不多，外籍學生都趕得及回家過耶誕。

台灣的大專1學期是18週，國外是16週左右，導致學生如果要到海外交換學習，學期銜接會遇到一些麻煩。國立台灣大學系統3校（台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學）近年陸續完成試辦，已正式實施16週制。清華大學、陽明交通大學等校，也正進行校內程序，最快113學年度開始實施。

台灣大學於111學年度起實施16週制，根據台大最新公布的113學年度行事曆，寒假是從今年12月23日開始，比112學年度的12月25日提早2天。校方解釋，主因學期從9月2日就開始（112學年度為9月4日），上滿16週後開始放寒假。

台大113學年度寒假結束日為民國114年2月14日，也較112學年度提早2天，總計54天（加計前後的週六、週日為58天）。

同屬國立台灣大學系統的台師大、台科大還未公布113學年度行事曆，但依照往例，3校的學期會一致，方便學生跨校選讀課程。（編輯：李亨山）1130316