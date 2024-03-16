勞動部5月起試辦彈性育嬰假 徵求有意願者參與

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部規劃彈性育嬰留停試辦計畫，昨天發文給公私部門各單位徵求有意願者，預計從5月起試辦至12月底，雇主可讓勞工以5天或7天請育嬰留停，也可單日申請，後續將觀察成效。

台灣邁入少子化社會，職場是否友善是雙薪無後援家庭願意生養子女的關鍵，民間團體多年來疾呼應有彈性育嬰留停制度，讓家長可以兼顧工作跟育兒；勞動部也規劃執行小規模試辦計畫，看彈性育嬰留停制度在公、私部門的執行狀況。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，昨天已經發文給經濟部、財政部、交通部、衛生福利部、台灣科學園區科學工業同業公會、工總、商總、工商協進會、中小企業總會等團體，希望徵求有意願者參與。

黃維琛說，勞動部有先擬定試辦計畫的原則，包含受僱者得以不少於5日或7日為原則申請育嬰留職停薪，且試辦期間允許申請次數建議以3次為限，又申請程序應於5日前以書面向雇主提出申請等，但若雇主同意，都可以自行微調申請次數、天數等。

黃維琛表示，試辦期間原則上為5月1日至12月31日止，但試辦單位可以自行擬定較少的試辦天數，受僱者依試辦計畫提出申請時，試辦單位原則上不得拒絕，但若試辦單位有人力考量需求，也可以先在試辦計畫中敘明什麼情況下可拒絕等。

黃維琛說，除徵求有意願者外，勞動部長許銘春有指示，勞動部附屬機關也會參與試辦，盼希望透過共同參與看後續試辦計畫執行成效。

黃維琛表示，有意願者實施彈性育嬰留職停薪的單位，可以先寫意願表，後續再將試辦計畫提送至所屬雇主團體或上級機關，希望大家可以踴躍參與試辦。（編輯：李亨山）1130316