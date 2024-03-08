勞工、雇主遇職場性騷擾 勞動部編申訴處理手冊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北8日電）性別平等工作法新制今天上路，強化雇主防治責任。勞動部表示，已依事業單位規模提供3種工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒範本，也編製職場性騷擾處理手冊供勞工及雇主參考。

接住職場性騷受害者，性別平等工作法新法今天上路，除建立公權力介入外部申訴管道及罰則，讓性騷行為無所遁形，也強化雇主防治責任，要求不論是否有申訴人，雇主都必須適當處理，並新增心理諮商及法扶等資源，協助被害者心理重建。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛在例行業務報告表示，為了協助事業單位建立內部性騷擾防治措施，按事業單位規模，提供3種「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範範本」，並編製「職場性騷擾申訴處理指導手冊」，讓勞工、雇主遇到職場性騷擾都可以知道如何申訴及處理。

另外，由於新法要求雇主接獲申訴或是性騷擾案件的處理結果，都應通知地方政府，黃維琛說，勞動部已建置「職場性騷擾案件通報系統」（https://shwn.mol.gov.tw/personal/login ），提供更便利且安全的網路線上平台，若是微型、中小企業也可以直接書面通報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃維琛提到，事業單位及地方主管機關於調查性騷擾申訴案件時，若要尋求具備性別意識的外部專業人士協助的需求，可從勞動部建置的「工作場所性騷擾調查專業人才資料庫」（https://gepd.mol.gov.tw）中遴選，目前已經有800多人，後續將會陸續新增人才。

黃維琛表示，由於這次修法幅度較大，施行初期將推動全面的教育宣導措施，讓各產業雇主、求職者及受僱者都建立正確的性騷擾防治觀念、在職場的人際互動關係，彼此尊重，營造真正友善的工作環境。（編輯：管中維）1130308