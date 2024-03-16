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美感從小教起 逾400幼教人員報名共學社群

2024/3/16 11:15（3/16 11:46 更新）
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教育部16日指出，委託台南大學推動「美感共學社群」，近期在台北、台南舉辦說明會，吸引超過400名教保服務人員報名，交流如何將美感融入幼兒園的活動。圖為111年度活動照片。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 113年3月16日
教育部16日指出，委託台南大學推動「美感共學社群」，近期在台北、台南舉辦說明會，吸引超過400名教保服務人員報名，交流如何將美感融入幼兒園的活動。圖為111年度活動照片。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 113年3月16日
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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣正吹起一陣美感教育風潮，教育部近期在台南、台北舉辦「美感共學社群」說明會，吸引超過400名教保服務人員報名，交流如何將美感融入到幼兒園的活動中。

教育部今天發布新聞稿，委託台南大學推動「美感共學社群」，9日在台南、今天在台北，分別舉辦兩場說明會，吸引超過400名教保服務人員報名。

說明會邀請許多幼兒園分享經驗，例如屏東縣繁華國小附幼從肢體遊戲開始，逐步以撕貼畫、對稱畫、線的纏繞遊戲等，慢慢帶入點線面的概念，引導幼兒探索不同的素材、觀察藝術家的作品，進而享受塗鴉的樂趣。

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台東市新生國小附幼則是將音樂融入一日作息，從晨間時光、學習區、午睡、用餐時間，讓幼童感受多元音樂的豐富美好，並透過簡單的兒歌謠哼唱，學習音樂的節奏、快慢、長短等。實施下來發現幼童性情變得柔和，學習也更能專注投入。

教育部表示，幼兒園的美感教育，不只侷限於教室空間，也可擴展到園內每一個角落。將持續鼓勵幼兒園以美感空間為共學主題，讓幼童感受美、體驗美、分享美。（編輯：李亨山）1130316

#台北市
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