文化大學取消「早8」 第1堂課9時開始

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（中央社記者陳至中台北1日電）許多大學生不喜歡早上8時的課程，位於陽明山上的文化大學，「早8」更讓通勤學生苦惱。校長王子奇今天在校慶中宣布，113學年度起早上第1堂課從9時開始，並鼓勵自主學習。

中國文化大學舉辦62週年校慶，王子奇宣布，113學年度起，每學期會有2週的自主學習，且早上第1堂課從早上9時開始，期盼提供優質的學習環境，並發展終身教育品牌，補強少子女化缺口。

王子奇接受中央社電訪表示，為了上述2項改革，學校做了非常多的準備。由於文大校總區在陽明山上，扣除住宿、自行開車等狀況，每天需要搭乘大眾運輸工具上山的學生仍有約5000到6000人。

文大並抽樣調查台北市、新北市各地區學生的通勤時間，發現如果要趕上「早8」課程，多會卡到中小學的上學尖峰，導致學生要浪費更多時間塞在路上。以新北三重地區學生為例，若要上「早8」，通勤全程須50分鐘以上，如果是9時才上第1節課，可避開人潮，省下8到10分鐘。

除了上學時段省時間，取消「早8」會使部分學生下課時間延後到傍晚5時、6時，也可以避開仰德大道的放學車潮。

王子奇表示，沒有「早8」後，課程也會比較集中，校方曾預排了2個學期的課程，確定教室量體足夠。中午1小時的吃飯時間，則可依照課程長度，分成兩個時段來解決。這些措施都經過校內會議的師生溝通程序，做好完善的配套。

至於2週的自主學習，文大目前是安排在學期的第17、18週，期末考則視教師安排，可能提前到第16週。王子奇強調，這項調整不是單純的縮短學期，學校會提供非常多的選擇，「不會當薪水小偷」，包括體育、藝文、生涯歷程、就業、人工智慧、語文課程，透過充足的引導，鼓勵學生自主學習。

王子奇表示，現在是知識爆炸的時代，知識來源不只限於課堂講授，有時候讓學生有更多身體力行的體驗，效果甚至會更大。為了推動自主學習，文大已經醞釀了1年，本來112學年度就要推動，但評估配套還不完備，因此緩辦了1年，113學年度正式推動。

「對招生有沒有幫助，我不敢說。」王子奇表示，這些政策是做對的事，符合社會的期待，相信自然而然會對招生有所助益。

文化大學董事長陳泰然表示，少子女化已經衝擊到各行各業，甚至成為國安危機。現實環境的競爭無比激烈也無比殘酷，但文大在困境中並沒有頹廢喪志，反而將這個挫折化為進步的動力，持續優化教學品質，提升學校整體能量。（編輯：管中維）1130301