華梵9月推自主學習計畫 大學4年無必修

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（中央社記者陳至中台北23日電）新北市高中職校長團今天參訪華梵大學，華梵校長林從一表示，9月將推出自主學習計畫，4年課程無必修、全選修，透過獨招管道，為不適合在一般體制的學子提供一個新的選擇。

新北市高中校長團一行22人進行2天1夜參訪，今天抵達華梵大學。華梵下午發出新聞稿，林從一特別介紹，111學年度起將實施自主學習方案，針對實驗教育、在家自學的高中畢業生，以及想自己決定學習路徑的學子，提供單獨招生管道入學。

林從一表示，自主學習方案為學生量身訂做，大學4年打破學系框架，在教師與顧問團輔導下，依興趣自由組合、設計所需課程。只要修讀專業學系承認的68學分，再加上依個人興趣自由選擇組合的其他領域課程60學分，即可取得學位。

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林從一表示，推動自主學習教育是他畢生的理想，華梵大學小而精緻，非常有潛力成為自主學習教育的品牌大學，期盼與高中職校長攜手促成。

另外，由於高中校長們對數位科技議題深感興趣，華梵大學特別安排智慧生活科技學院院長嚴建和專題演講「人工智慧與大數據」，分析AI人工智慧、大數據的發展與運用，並提醒「資料獨裁」的陷阱，須慎防被巨量資料掌控、侵犯人權與自由意志。（編輯：管中維）1110623