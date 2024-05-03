王躍霖回天母龍送上冠軍戒 開口哽咽直言很感慨

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職味全龍隊今天主場迎戰台鋼雄鷹隊，也是雄鷹隊投手王躍霖轉隊後首度回到前東家主場，龍隊賽前送上去年冠軍戒，王躍霖數度哽咽坦言「非常感慨」，也盼不斷努力打出更多精彩好球。

投手王躍霖2022年季中被樂天桃猿隊交易至富邦悍將隊，該年底被悍將隊釋出，去年改披味全龍隊戰袍獲得重用，跟著球隊一起奪下總冠軍，但年底擴編選秀又被雄鷹隊選擇、再度轉隊。

雄鷹隊今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，是王躍霖到雄鷹隊後首度回到前東家主場，龍隊去年拿下總冠軍也沒有忘記去年成員王躍霖，賽前送上冠軍戒，也讓王躍霖難忍情緒。

王躍霖致詞先跟龍隊的領隊、副領隊、總教練葉君璋、教練團，和去年球季一起共事的隊友，以及天母球場的球迷問好，一開口就難掩情緒起伏表示，「今天會站在這裡，非常感慨。」

王躍霖解釋，2022年經歷一個非常不好的時期，季後也被釋出，當時是味全龍隊給機會，「一直給我信任跟支持，也讓我重新燃起對棒球的熱愛。」

王躍霖也提到，轉戰雄鷹隊，會將去年學到的成功和經驗，在新球季全力以赴，也期許跟新隊友一起創造更輝煌的時刻。

王躍霖也感謝球迷的支持，「你們的鼓勵是我不斷前進的動力，我會打出更多精彩、好看的球賽。」（編輯：陳政偉）1130503