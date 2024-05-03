王貞治盃青棒賽台東縣搶勝 將與桃園爭4強門票

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）王貞治青棒賽勝部賽事台東縣隊今天與彰化縣隊交手，台東縣隊5局過後打線打開，終場以9比2搶勝、勝部冠軍戰將與桃園市爭4強門票；新北市隊以10比0擊敗新竹市將與高雄市爭4強門票。

113年王貞治全國青棒錦標賽於1日開打，預賽採分組雙敗淘汰賽制，B組台東縣隊（台東體中）1日首戰以4比2、6局因天候裁定擊敗宜蘭縣隊（羅東高工），今天與彰化縣隊（彰化藝中）交手。

今天比賽前4局兩隊攻勢往來，4局打完2比2戰成平手，台東縣隊5局下靠著余新喆安打、四壞保送、暴投攻占二、三壘，1人出局後陽黃柏憲敲出內野安打、送回2分，幫助球隊超前比數。

台東縣隊6局下再起攻勢，靠著保送、高懷恩安打、保送攻占滿壘，余新喆安打先送回2分，蔡承恩補上安打再添2分，再靠著暴投跑回團隊第9分。

台東縣隊今天比賽搶勝，下一戰將於B組勝部冠軍戰與桃園市（平鎮高中）交手，勝隊取得4強門票。

A組新北市隊（穀保家商）首戰以8比0擊敗嘉義市隊（嘉義高中），今天與新竹市隊（成德高中）交手，新北市隊投打發揮，團隊敲出12支安打攻勢串聯，4任投手黃少詮、黃仲翔、陳善宇、張峻瑋聯手壓制，僅讓對手敲出2支安打，終場以10比0、6局搶勝。

新北市隊搶勝後，下一戰將於A組勝部冠軍戰與高雄市（高苑工商）交手，爭取4強門票。（編輯：陳政偉）1130503